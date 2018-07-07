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"صبية الكهف" التايلنديون يبعثون برسائل مؤثرة إلى أهلهم

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Reuters Athit Perawongmetha
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كتب فريق كرة القدم المدرسي ومدربهم العالقون في كهف جبلي غمرته مياه الأمطار في تايلاند، رسائل على قصاصات إلى أهلهم وسلموها لغواصين بريطانيين يحاولون إنقاذ حياتهم.

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وقد عثر الغواصون البريطانيون على الأطفال ومدربهم في كهف بعد بحث دام 10 أيام كانوا خلالها في عداد المفقودين.

وعلق الفريق أعلى مسطح صخري في غرفة تبعد حوالي أربعة كيلو مترات عن مدخل الكهف. 

وقال الصبية في رسائلهم التي نُشرت فيما بعد على فيسبوك: "أمورنا جيدة، لا تقلقوا، كلنا على قيد الحياة، ونريد بعد أن تنقذونا أن نتناول مأكولات لذيذة ومتنوعة، ونعود إلى بيوتنا التي اشتقنا لها".

وكتب المدرب (25 عاما) المرافق للتلاميذ في هذه المغامرة الخطيرة موجها كلامه لأولياء أمور الطلبة : "شكرا لدعمكم وتفهمكم لما حصل. أطلب من آباء جميع التلاميذ مسامحتي ومسامحة أبنائكم لأنهم ذهبوا إلى الكهف دون علمكم".

وأفاد حاكم مقاطعة شينغ راي التايلاندية، بأن الغواصين مستمرون في تعليم الأطفال أساليب الغطس والتنفس.

وعرضت وزارة الطوارئ الروسية مساعدتها في إنقاذ الصبية، وأرسل ملياردير أمريكي يدعى إيلون ماسك مختصين من شركته إلى تايلاند لدراسة الصعوبات في موقع الطوارئ.

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وقد وصل الصبية إلى المغارة في 23 يونيو الماضي عندما كانت جافة قبل هطول مفاجئ لأمطار غزيرة غمرت المكان على مدار الـ 10 أيام الأولى.

وعلى مدار الساعة يعمل عدد كبير من قوات الجيش والمدنيين للحفاظ على سلامة الأطفال وسط توقعات بهطول الأمطار الموسمية الأحد المقبل، ما يزيد من احتمال حصول فيضانات في المنطقة.

المصدر: LENTA.RU

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