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ملياردير أمريكي يعرض فكرة مبتكرة لإنقاذ الفتية العالقين في كهف تايلاند

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ملياردير أمريكي يعرض فكرة مبتكرة لإنقاذ الفتية العالقين في كهف تايلاند
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عرض الملياردير الأمريكي إلون موسك، تقديم المساعدة لإخراج فتية تايلانديين علقوا داخل كهف في البلاد منذ الثالث والعشرين من يونيو الماضي.

وقام موسك بإرسال فريق مهندسين وخبراء من شركتيه "سبيس إكس" الفضائية و"بورينج" المتخصصة في حفر الأنفاق إلى تايلاند، لتطبيق فكرته.

ونقلت وسائل إعلام أن موسك يعتزم إخراج 12 من الفتية العالقين مع مدربهم، من خلال تركيب أنبوب "نايلون" داخل الكهف.

وتقوم فكرة موسك، على توفير أنبوب يصل قطره إلى متر واحد، يجري نفخه بالأوكسجين، مشكلا نفقا هوائيا تحت مياه الكهف.

وواجهت السلطات التايلاندية مصاعب في إخراج الفريق المدرسي، وأثيرت مخاوف من بقائهم عدة أشهر داخل الكهف من جراء احتمال هطول المطر في هذه الفترة من السنة وتراجع مستوى الأوكسجين في المكان.

ولقي عنصر إنقاذ من البحرية التايلندية مصرعه داخل الكهف، الجمعة بعد أن فقد الوعي إثر دخوله المكان لوضع أسطوانات أوكسجين على طريق خروج محتمل.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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