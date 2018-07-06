مصرع أحد الغواصيين لدى إنقاذ اليافعين المحاصرين في كهف تايلاند

لقي غواص إنقاذ تايلاندي مصرعه الجمعة بسبب نقص في الأوكسجين في كهف شمال تايلاند، حيث لا يزال فريق كرة شبابي يضم 12 لاعبا ومدربهم محاصرين هناك لأكثر من 10 أيام.

يذكر أن لاعبي فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم اختفوا في كهف لأكثر من أسبوع وتمكنت القوات البحرية التايلاندية بعد 9 أيام من البحث المضني من العثور عليهم، ولا يزالون محاصرين حتى اليوم، إذ يتعذر سحبهم إلى الأعلى بسبب المياه التي تغمر محيط مكان قبوعهم.

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تجدر الإشارة إلى أن أعمار لاعبي فريق Moo Pa أو Wild Boar تتراوح بين 11 و16 عاما فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاما، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 يونيو.

المصدر: وكالات