لافروف: نحن معنيون بالحفاظ على الصفقة الإيرانية وتنفيذها الكامل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وان يي في فيينا اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين حريصتان على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتنفيذه بشكل كامل.

وقال لافروف: "نحن معنيون كشركائنا الصينيين، بالحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذه كاملا. الوضع معقد، لكننا ملتزمون كالصين وغيرها من أطراف الاتفاق بأحكام القانون الدولي".

ويعقد ممثلو القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم بالاتفاق، وهي روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في فيينا اليوم، لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمانه في أعقاب قرار واشنطن الانسحاب منه.

وزادت طهران في الفترة الأخيرة من الضغط على أطراف الصفقة النووية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ساعات من اجتماعات فيينا، أن عرض الأوروبيين لتعويض نتائج الانسحاب الأمريكي من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.

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وطالبت طهران الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة بتقديم حزمة من المقترحات لإنقاذ الاتفاق النووي في أسرع وقت، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، رجح أن يتم التوصل إلى رد جماعي على العقوبات الأمريكية ضد إيران والشركات المتعاملة معها قبل حلول نوفمبر القادم.

المصدر: وكالات