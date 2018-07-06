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باريس تعلن عن رد جماعي قريب على عقوبات واشنطن ضد طهران

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باريس تعلن عن رد جماعي قريب على عقوبات واشنطن ضد طهران
AFP GERARD JULIEN
جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه سوف يتم التوصل إلى رد جماعي على العقوبات الأمريكية ضد إيران والشركات المتعاملة معها بحلول نوفمبر القادم.

وقال الوزير في حديث لإذاعة Er-te-el الفرنسية: "هذا الموضوع على جدول أعمالنا، والموجة الأولى من العقوبات الأمريكية ستبدأ في أغسطس القادم وليس لدينا وقت كاف للرد عليها، ولكن بحلول نوفمبر مع بدء الموجة الثانية من العقوبات سيتوجب علينا إيجاد الحلول المناسبة".

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن في 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل حول برنامج إيران النووي، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران سنة 2015، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها بموجب هذه الصفقة.

كما وعد بالعودة إلى العقوبات القديمة على طهران، وفرض قيود جديدة عليها تطال الدول التي تتعامل معها.

المصدر: وكالات

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