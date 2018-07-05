روحاني لميركل: المقترحات الأوروبية بشأن الاتفاق النووي مخيبة للآمال

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس، المقترحات الأوروبية بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي بأنها "مخيبة للآمال".

وأضاف روحاني في بيان نشر اليوم الخميس أن الحزمة المقترحة التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "تفتقر إلى حلول عملية وأسلوب محدد لمواصلة التعاون، وتتضمن فقط التزامات ذات طابع عام تشبه تلك التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي سابقا".

وعبر روحاني عن أمله بأن اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي سيعقد في الـ6 يوليو في فيينا "سيعطي إشارة واضحة ومباشرة لمواصلة التعاون بين الخماسية الدولية وإيران في إطار الاتفاق" بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أعلن، في مايو الماضي، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعهدت بوضع مجموعة من الإجراءات العملية تلبي مطالب طهران بغية إبقاء مفعول الاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق ببيع النفط وكيفية نقله.

المصدر: نوفوستي





