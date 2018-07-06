طهران: لیس للأوروبيين أي مطالب تحول دون حزمتهم الاقتصادیة لإیران

أكد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف أنه لیس للاتحاد الأوروبي أي مطالب جديدة لتقديم حزمته الاقتصادیة لإیران، سوى أن تظل طهران ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي.

وقال ظريف للصحفيين لدى وصوله إلى مطار فیینا فجر اليوم الجمعة: "المطلب الوحید الذي یمكن طرحه على إیران هو أن تظل ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي، وهو في الواقع مطلب الوكالة الدولیة للطاقة الذریة المسؤولة عن إجراءات الرقابة. لقد أعلنا نحن أیضا أننا سنظل ملتزمین بالاتفاق النووي ما دام یتم توفیر حقوق إیران في إطاره".

وتابع: "ما نتوقعه هو أن تتضمن الحزمة التي ستقدمها الأطراف المتبقیة من مجموعة (5+1)، وهي روسیا والصین والدول الأوروبیة الثلاث والاتحاد الأوروبي، التعهدات التي تضمن حقوق إیران سواء الاقتصادیة أو سائر الحقوق لأن الاتفاق النووي لا یتضمن الحقوق الاقتصادیة حصرا بل یتضمن إجراءات في المجالات النوویة والسیاسیة یتوجب تنفیذها من قبل الأطراف الأخرى".

وأوضح ظريف أن الكثیر من هذه الإجراءات خاصة في المجالات الاقتصادیة، وهي إجراءات مرهونة بإزالة الحظر الأمريكي، ویتوجب على سائر أعضاء الاتفاق النووي التعویض عن ذلك كمسؤولیة مشتركة.

المصدر: وكالات