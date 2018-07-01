تقارير استخباراتية تشكك في نوايا كيم وتحذر من إخفاء بيونغ يانغ رؤوسا نووية

ذكرت صحيفة " The Washington Post" أن كوريا الشمالية لا تنوي التخلص من ترسانتها النووية بشكل كامل وتبحث عن سبل لإخفاء عدد من أسلحتها النووية في أراضيها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي مطلع أنه بعد القمة، التي جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، اتضح أن بيونغ يانغ لا تنوي تنفيذ اتفاق نزع سلاحها النووي بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى استنتاج مفاده أن سلطات كوريا الشمالية تسعى لإخفاء عدد من الأسلحة، من بينها رؤوس نووية، بأي شكل من الأشكال.

كذلك رجحت الاستخبارات في وقت سابق أن بيونغ يانغ ستواصل العمل في بعض المواقع النووية السرية.

هذا ونقلت شبكة "NBC" الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية زادت إنتاج الوقود المستخدم للأسلحة النووية في عدة مناطق سرية في الأشهر الأخير، وإنها ربما تحاول إخفاء ذلك، بينما هي تسعى للحصول على تنازلات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات