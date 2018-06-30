الاستخبارات الأمريكية توجه اتهامات لبيونغ يانغ تتعلق ببرنامجها الصاروخي

اتهمت الاستخبارات الأمريكية سلطات كوريا الشمالية بتنشيط إنتاج الوقود الصاروخي في عدد من المنشآت السرية.

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ونقلت قناة NBC عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن بيونغ يانغ تعتبر الأسلحة النووية ضرورية ولا تنوي التخلي عنها، بالرغم من الجهود الدبلوماسية من قبل الطرفين.

وتعتقد هذه المصادر أن سلطات كوريا الشمالية تحاول تضليل واشنطن لتحقيق تسهيلات في إطار المفاوضات حول برنامجها النووي.

وقال أحد المصادر: "لا توجد هناك أي أدلة على أن كوريا الشمالية قامت بتخفيض احتياطاتها النووية أو أوقفت إنتاجها. لكن توجد هناك أدلة واضحة على أنها تحاول أن تخدع الولايات المتحدة".

وتتناقض هذه التصريحات مع الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال منتصف الشهر الجاري إن كوريا الشمالية لا يأتي منها أي خطر نووي.

المصدر: Lenta.ru