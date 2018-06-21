ترامب: كوريا الشمالية بدأت بتدمير سلاحها النووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية قد بدأت، وهي تدمر مواقعها الخاصة بالتجارب النووية والصاروخية.

وقال ترامب خلال اجتماع الحكومة بالبيت الأبيض: "الكوريون أوقفوا إطلاق الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالستية. وهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات، هم يفجرونه. وهم قد فجروا أحد أكبر مواقعهم، وهذا في الحقيقة أربعة من مواقعهم الكبرى للتجارب".

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وأضاف ترامب أن "الأمر المهم هو أن هذا سيكون نزعا كاملا للسلاح النووي، الذي قد بدأ".

وكان ترامب قد التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو، وتم خلال لقائهما توقيع اتفاق حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات