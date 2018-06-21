"رويترز": كيم وعد ترامب بتدمير منصة لاختبار الصواريخ غربي البلاد

وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بتفكيك منصة Sohae لاختبار الصواريخ الباليستية الواقعة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "روتيرز" عن مصدر رفيع في حكومة ترامب قوله، إن كيم وعد ترامب خلال اجتماعهما في سنغافورة في 12 يونيو، بتدمير منصة Sohae "قريبا"، مشيرة إلى أنه لم يطرح موعدا محددا لتنفيذ ذلك.

وذكر المصدر أن بيونغ يانغ كانت تستخدم المنصة "لإجراء اختبارات على محركات لصواريخها الباليستية بعيدة المدى".

وكان ترامب قد صرح عقب اجتماعه بكيم، بأن الزعيم الشمالي وعده بتدمير المواقع الرئيسية لاختبارات محركات الصواريخ الباليستية في بلاده، إلا أنه لم يشر بالتحديد إلى المواقع المنتظر تدميرها.

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أوضحت "رويترز" أن كوريا الشمالية لم تؤكد علنا عزمها تدمير مواقعها الرئيسية لاختبار الصواريخ، وأن هذا البند لم يرد في الوثيقة الموقعة بين ترامب وكيم في اجتماع سنغافورة.

جدير بالذكر أن القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أِسفرت عن توقيع الجانبين مذكرة تعهدت بيونغ يانغ بموجبها باتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مقابل تعهد واشنطن بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

المصدر: "تاس"