الخارجية الأمريكية: ننتظر من بيونغ يانغ "بفارغ الصبر" تنفيذ تعهداتها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تبقى على اتصال مع كوريا الشمالية وتنتظر منها تنفيذ تعهداتها بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، للصحفيين: "نحن نواصل اتصالاتنا مع حكومة كوريا الشمالية، وننتظر منهم بفارغ الصبر تنفيذ تعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال قمة الأسبوع الماضي".

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وفي تعليقها على لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قالت نويرت: "نحن نرصد ذلك عن كثب".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير بأن شي وكيم أجريا محادثات في العاصمة الصينية.

وسبق أن زار الزعيم الكوري الشمالي بكين مرتين ليلتقي الرئيس الصيني، في مارس وفي مايو الماضي، قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وأسفرت القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، في 12 يونيو، عن توقيع الجانبين مذكرة، تعهدت بيونغ يانغ بموجبها باتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مقابل تعهد واشنطن بتقديم ضمانات أمن لكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات