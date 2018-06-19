زعيم كوريا الشمالية يزور الصين للمرة الثالثة هذا العام

أفاد التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدأ زيارة للصين تستغرق يومين، وذلك في ثالث زيارة لحليف بلاده الكبير هذا العام.

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ولم يذكر التقرير المقتضب تفاصيل سوى أن كيم سيكون في الصين يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جهتها أفادت وكالة شينخوا الصينية بأن كيم سيلتقي أثناء زيارته إلى الصين الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة قضايا عدة من بينها، نتائج قمة كيم-ترامب التي جرت في سنغافورة في 12 يونيو الجاري.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد قام بزيارة غير رسمية إلى الصين في الفترة ما بين 25 و28 مارس الماضي، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه زمام الحكم في بلاده عام 2011. وجرت الزيارة الثانية لكيم إلى الصين في الـ7 والـ8 من مايو الماضي.

المصدر: رويترز + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا