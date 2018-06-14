بوتين يلتقي محمد بن سلمان بحضور وزراء الدفاع والطاقة الروس والسعوديين

أفادت وكالة رويترز بأن وزراء الدفاع والطاقة الروس والسعوديين سيشاركون في اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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ومن المتوقع أن يحضر فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان الخميس حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين لكرة القدم، ومباراة المنتخبين السعودي والروسي في موسكو.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي سيجري في الكرملين بعد مباراة الافتتاح عددا من اللقاءات مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين الأجانب الذين سيحضرون الحفل.

المصدر: وكالات