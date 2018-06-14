 
مباشر

ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kda7

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018.

إقرأ المزيد
الكرملين يؤكد حضور ولي العهد السعودي افتتاح مونديال روسيا

وتأتي زيارة بن سلمان في إطار دعوة وجهها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا