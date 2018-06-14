ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور فعاليات افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2018.

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وتأتي زيارة بن سلمان في إطار دعوة وجهها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية.

المصدر: وكالات