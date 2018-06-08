الكرملين يؤكد حضور ولي العهد السعودي افتتاح مونديال روسيا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيحضر افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستنطلق في روسيا بعد 6 أيام.

ولم يستبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيس الروسي ولي العهد السعودي على هامش العرس الكروي العالمي.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة.

وأوقعت قرعة مونديال 2018 المنتخب السعودي، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ (1994، و1998، و2002، و2006)، في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من روسيا ومصر والأوروغواي.

وسيقص الأخضر السعودي، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، شريط كأس العالم، عندما يواجه صاحب الأرض الروسي، في المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم 14 يونيو الجاري، على ملعب لوجنيكي، في العاصمة موسكو.

المصدر: إنترفاكس

أليكسي اسبر















