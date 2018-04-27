حديث لشقيقة زعيم كوريا الشمالية يقابل بضحكات استحسان المشاركين في المفاوضات!

أعلن يون يونغ المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية، أن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية دعت على مائدة المفاوضات بين وفدي الشطرين الشمالي والجنوبي إلى تسريع توحيد الكوريتين.

إقرأ المزيد

وأفاد المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي بأن "كيم يو جونغ قالت إنه من الضروري التعجيل بتوحيد الكوريتين"، مضيفا أن ما قالته شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أثار ضحكات استحسان ودية من قبل جميع المشاركين في المفاوضات.

وتعقد اليوم في نقطة بانمونجوم الحدودية القمة الكورية الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وقد أجرى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، مفاوضات استغرقت نحو ساعة ونصف قبل أن يفترقا للاستراحة ومن بعد سيواصلان برنامجهما المشترك.

المصدر: تاس

محمد الطاهر