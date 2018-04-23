لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تصادق على تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية.

ومن المتوقع أن يقر المجلس بكامل هيئته التعيين في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

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ويعتبر المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية، القريب من ترامب، من "الصقور" في السياسة الخارجية.

ووفقا للوائح، يجب أولا الموافقة على ترشيح بومبيو من قبل لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، ومن ثم انعقاد مجلس الشيوخ بكامل هيئته (100 شخص) وتتم الموافقة على المرشح في كلتا الحالتين من خلال التصويت بأغلبية بسيطة من الأصوات، أي النصف زائد واحد.

إلى ذلك، وفي تطور غير متوقع بخصوص الملف الكوري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارة سرية لبيونغ يانغ.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، "التقى مايك بومبيو كيم جونغ أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. كان اللقاء سلسا جدا وبُنيت علاقة جيدة. يجري العمل على تفاصيل القمة. نزع السلاح النووي سيكون أمرا عظيما للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية".

وقدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سابقا أمام المشرعين الأمريكيين رؤيته لأهم محاور السياسة الخارجية الأمريكية.

من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو في هذا المنصب.

وأكد ترامب وأعضاء إدارته حينها أن أسباب إقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير خارجية الولايات المتحدة تعود إلى خلافات كبيرة بينهما حول عدد من القضايا الدولية الملحة.

المصدر: وكالات