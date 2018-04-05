البحرين.. افتتاح أول قاعدة عسكرية بريطانية بالخليج

عززت بريطانيا وجودها العسكري في منطقة الخليج بافتتاحها أول قاعدة عسكرية دائمة لها في الشرق الأوسط منذ أكثر من أربعين عاما، في ميناء سلمان بالعاصمة البحرينية المنامة.

وشارك في مراسم تدشين القاعدة العسكرية البحرية البريطانية التي تحمل اسم HMS Juffair كل من الأمير أندرو دوق يورك؛ وقائد قيادة القوات البريطانية المشتركة، الجنرال كريس ديفريل؛ وقائد القوات البحرية البريطانية ستيف دايتون؛ وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة؛ والقائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آلخليفة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الخميس أن القاعدة في المنامة "ستصبح قاعدة استراتيجية أساسية في شرقي قناة السويس بالنسبة لبريطانيا وحلفائها وشركائها.. وستغدو مركزا لعمليات البحرية الملكية في منطقة الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي".

وسوف تستضيف القاعدة التي يمكن أن تتسع لنحو 550 شخصا، أكثر من 300 شخص من عناصر البحرية البريطانية والموظفين الفنيين

وكانت بريطانيا قد أسست "قاعدة إتش إم إس الجفير" HMS Juffair البحرية للمرة الأولى بالبحرين في العام 1935، غير أن الولايات المتحدة استولت على القاعدة بعدما حصلت البحرين على استقلالها من الإمبراطورية البريطانية عام 1971.

وفي العام 2014 قررت لندن إعادة افتتاح القاعدة.

وتبقى البحرين الآن موقع التمركز الرئيس للأسطول الخامس بسلاح البحرية الأمريكي.

المصدر: موقع وزارة الدفاع البريطانية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا