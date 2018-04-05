ألمانيا.. الإفراج عن رئيس حكومة كتالونيا السابق بكفالة

قررت محكمة في مدينة شليزفيغ الألمانية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين الإفراج عن الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني، كارليس بوتشديمون، بكفالة.

وجاء في نص القرار الذي نشر اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في ولاية شليزفيغ-هولشتاين أصدرت قرارا باعتقال بوتشديمون تمهيدا لتسليمه إلى إسبانيا، لكنها علّقت تنفيذه وأفرجت عنه بكفالة مالية قدرها 75 ألف يورو.

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وأشارت الوثيقة إلى أن قرار اعتقال رئيس الحكومة الكتالونية السابق لم يتم اتخاذه بناء على اتهامه بالتحريض على تمرد، بل بتهمة اختلاس المال العام.

وكانت الشرطة الألمانية أوقفت بوتشديمون، في 25 مارس، فور دخوله ألمانيا قادما من الدنمارك في طريق عودته إلى بلجيكا، حيث أقام منذ فراره من إسبانيا، أواخر أكتوبر الماضي، على خلفية الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وتم توقيفه بموجب مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا الإسبانية.

ويواجه رئيس حكومة كتالونيا السابق، في حال تسليمه إلى مدريد، عقوبة سجن تصل مدتها إلى 25 عاما، بتهمة التمرد والتحريض على تنظيم الاستفتاء الذي تعتبره إسبانيا مخالفا للدستور.

المصدر: تاس + وكالات

قدري يوسف