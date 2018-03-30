الكرملين: بوتين وترامب لم يتراهنا على سباق التسلح

نفى المتحدث باسم الكرملين أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليعرب له عن ثقته بالفوز في سباق التسلح إذا ما اندلع بين البلدين مجددا.

وسبق لقناة NBC ونقلت عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، زعمهما بأن ترامب قال لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما في 20 مارس الحالي: "إذا أردتم سباقا للتسلح، فيمكننا فعل ذلك لكنني أنا من سيفوز فيه".

وقال دميتري بيسكوف في تعليق بهذا الصدد للصحفيين اليوم: "كلا، لم ترد هذه الجملة خلال المكالمة، وهذه الأنباء تتعارض مع الواقع".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين نشر بيانا حول المكالمة تضمن "كل ما اعتبرنا الحديث عنه ضروريا"، لافتا إلى أن "الجانب الروسي لم يفصح أبدا عن محتوى المحادثات الخاصة بين رؤساء الدول".

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وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في 20 مارس أن ترامب اتصل ببوتين وهنأه بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية، كما أبدى الرئيسان تأييدهما لتطوير التعاون العملي على مختلف الاتجاهات، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب الدولي.

المصدر: وكالات

متري سعيد