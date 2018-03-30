قناة أمريكية: ترامب يراهن بوتين على الفوز في سباق التسلح إذا اندلع من جديد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية من أنه سيفوز في سباق تسلح جديد إن بدأ به البلدان، حسبما أفادت قناة NBC الأمريكية.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين اثنين، أن ترامب قال لبوتين خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى في 20 مارس الحالي: "إذا أردتم سباقا للتسلح، فيمكننا فعل ذلك لكنني أنا من سيفوز فيه".

ووفقا لأحد المسؤولين، فإن ما استعرضه بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية في 1 مارس من أنظمة السلاح الروسية المتطورة، "أخرج الرئيس ترامب عن طوره فعلا".

من جانب آخر، ذكر مستشارون للرئيس الأمريكي في شؤون الأمن القومي لـ NBC، أنه من غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان سيعقد لقاء شخصي بين بوتين وترامب، لأن الأخير "يعرض اللقاء الشخصي على الزعماء الأجانب كمجاملة شكلية خلال أي مكالمة هاتفية معهم تقريبا".

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وكان ترامب قد بادر إلى الاتصال ببوتين قبل عشرة أيام لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال الكرملين إن الطرفين اتفقا خلال المكالمة على "تطوير الاتصالات الثنائية، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات في قيادة الخارجية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "اهتماما خاصا أعير لبحث مسألة عقد قمة روسية أمريكية محتملة".

المصدر: وكالات

متري سعيد