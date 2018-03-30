الخارجية الأمريكية: الواقع يحتّم حفاظ واشنطن على اتصالاتها مع موسكو

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن الخطوات التي أتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست موجهة ضد الشعب الروسي بل ضد حكومته.

واعتبرت نويرت أنه يجب على الولايات المتحدة أن تملك علاقات "متشعبة وعلى نطاق واسع" سواء كان ذلك يعجب واشنطن أم لا.

وأضافت: "الحقيقة تكمن في أنه يجب علينا، سواء كان ذلك يعجبنا أو لا يعجبنا، أن نقيم علاقات مع الحكومة الروسية ضخمة وكبيرة كروسيا نفسها".

وذكرت نويرت أن، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "اتخذت إجراءات صارمة ضد روسيا"، ولكن هذه الخطوات لا تستهدف الشعب الروسي، بل حكومته.

وتابعت: "كانت تصرفاتنا فعلا قاسية جدا ولكن الحقيقة تكمن في أنه يجب علينا المحافظة على اتصالات ما، مع روسيا".

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وختمت بالقول: "نحن طبعا كنا نرغب في إقامة علاقات أفضل مع روسيا، لكن أفعالهم لا تبرهن على أنهم جادون للغاية بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين