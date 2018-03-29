الخارجية الأمريكية: نحتفظ بحق اتخاذ خطوات لاحقة للرد على طرد دبلوماسيينا من روسيا

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا، الذي اتخذ ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة، "ليس مبررا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذير ناويرت في هذا الصدد: "أود أن أذكركم أنه لا يوجد أي مبرر لرد روسيا.. إجراءاتنا كانت مدفوعة فقط، بالهجوم على بريطانيا وبالهجوم على مواطن بريطاني وابنته".

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وزعمت ناويرت، بأن روسيا غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، ولا في حل القضايا الناشئة في العلاقات الثنائية، قائلة: "اتضح من القائمة المقدمة لنا (قائمة الدبلوماسيين المطرودين)، أن الاتحاد الروسي غير مهتم بالحوار حول القضايا ذات الأهمية لبلدينا".

وأكدت ناويرت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ خطوات لاحقة للرد على طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا.

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المصدر: وكالات