ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والملفات الدولية

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن ترامب وأردوغان بحثا في المكالمة "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

يذكر أن هذه المحادثات الهاتفية جرت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة توترا ملموسا بسبب عدة قضايا شائكة على رأسها دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

وأطلقت تركيا في 20 يناير الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" المعارض للسلطات في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية في عفرين السورية والتي أسفرت عن سيطرة القوات التركية على المنطقة ومركزها.

كما تدهورت العلاقات الثنائية بين الدولتين بعد رفض السلطات الأمريكية ترحيل المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، المقيم منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري على السلطة في تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز عام 2016.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان