لافروف: موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو قررت طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن ضد روسيا، معتبرا إياها وقحة ولا تستند إلى أدلة.

وقال لافروف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "موسكو ستعلن قريبا عن طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن التي خرجت في ممارساتها عن المألوف".

واعتبر لافروف أن ادعاءات بريطانيا ضد روسيا وقحة ولا تستند إلى أدلة، "ممثلنا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، حدد، بالطبع موقفنا وردودنا بشكل دبلوماسي ولبق على الاتهامات الوقحة ضدنا، وغير المثبتة، والتي لا أساس لها من الصحة ... دعونا لاعتماد آلية ينبغي التحقيق فيها على أساس اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن أن المندوب البريطاني رفض هذا الاقتراح".

ولفت الوزير الروسي إلى أن دوافع ونوايا لندن في قضية سكريبال غير نظيفة، "أعتقد أن الدوافع في أي حال كانت غير نظيفة .. فلو كانت عكس ذلك لكانوا أخبرونا عن الدلائل ولقدموا إجابات عن التساؤلات التي طرحناها ... بما فيها تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد روسيا، يظهر أنها ليست أهلا للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالبريكست.

من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للعمل مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، وأضاف: "هذا حقهم الطبيعي.. نحن مستعدون للعمل مع الجميع".

وأعرب عن استعداد موسكو لاستئناف علاقات الشراكة مع بروكسل، وقال: "سنرد بهدوء على كل هذه المكائد، عندما يفقد جيراننا الأوروبيون الاهتمام بالمخاوف الأمريكية، ويتخلون عن ظاهرة كراهية الروس والعقوبات والاستفزازات، وعندما تختفي الأفعال المشينة، التي نشهدها الآن من الحكومة البريطانية، والخارجة عن المألوف. نريد أن نتحدث مع الجميع ومناقشة كل الأمور، لكننا نريد فعل ذلك بكل احترام، وبدون أي هستيريا".

وفي موضوع الغوطة الشرقية، أكد لافروف أن روسيا ستقضي على الإرهابيين في سوريا، بمن فيهم في الغوطة داعيا واشنطن لعدم دعم الإرهابيين بمن فيهم "النصرة".

وأضاف: "الأهم هو أن يكف التحالف الدولي وقواته المتواجدة على الأرض عن دعم الإرهابيين كجبهة النصرة وكافة المجموعات الأخرى المتعاونة معها، فالقرار الأممي رقم 2254 يطالب بفصل الإرهابيين عن المسلحين".

وعلى صعيد توريد "اس-400" إلى تركيا، أشار لافروف إلى أنه لا يرى في ذلك أي خطر على بلاده، وأنه لا يجوز معاداة الجيران.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله