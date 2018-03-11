كانوا عائدين من حفل وداع في دبي.. الكشف عن قتلى تحطم الطائرة التركية في إيران

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة الخاصة التي تحطمت اليوم الأحد جنوب غرب إيران في حادث أسفر عن مقتل 11 شخصا كانت تقل ابنة رجل الأعمال، حسين بشاران، مينا بشاران، و7 من صديقاتها.

وأوضحت صحيفة "حرييت" ووكالة DNA أن مينا بشاران وصديقاتها كن عائدات من دبي حيث أقمن حفلة وداع عزوبية.

وأشارتا إلى أنه كان من المخطط لعقد حفل زفاف لمينا في الشهر القادم.

من جانبه، نشر مدير الهلال الأحمر التركي، كريك كينيك، قائمة تضم أسماء 8 ركاب الطائرة تشمل اسم مينا باشاران و7 صديقاتها.

Ulaşabildiğimiz verilere göre Uçaktaki yolcuların isimleri;

Mina Başaran

Zeynep Coşkun

Ayşe And

Burcu Urfalı

Aslı İzmirli

Liana Hananel

Jasmin Baruh

Sinem Akay — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 11 марта 2018 г.

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وأشار كينيك إلى أن فرق الإسعاف الإيرانية تحاول حاليا الوصول إلى موقع سقوط الطائرة، لكن هذا الأمر يتطلب 3 أو 4 ساعات بسبب الأوضاع الجوية الصعبة في تلك المنطقة.

وفي غضون ذلك، قالت دائرة الطيران المدني في الشارقة إن الطائرة لم يكن على متنها أي مواطن إماراتي.

وأوضحت، في بيان، أن الطائرة المنكوبة لم تتقدم بطلب إجراء صيانة على أرض مطار الشارقة الدولي.

وأفادت معلومات الدائرة بأن الطائرة، التي تحمل تسجيلTCTRB ، كانت قد أقلعت في تمام الساعة 5:16 مساء بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة الدولي إلى مطار أتاتورك في إسطنبول واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة 7:30 مساء.

وأكدت أن الطائرة كان على متنها 11 شخصا منهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية، و3 أشخاص من طاقم الطائرة، قائلة إن أسباب سقوطها سيتم تحديده خلال التحقيقات الرسمية التي تجريها كل من السلطات الإيرانية والتركية.

وأكدت السلطات التركية أن طائرة خاصة متجهة من الشارقة إلى إسطنبول تابعة لشركة بشاران القابضة تحطمت في منطقة جبلية جنوب غرب إيران وقتل جميع من كان على متنها، وهم 8 ركاب و3 أفراد الطاقم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، عن مقتل 11 شخصا جراء تحطم الطائرة، وهي من نوع Bombardier Challenger 600 ومنتجة في كندا، في منطقة جبلية قرب في مدية كيار بمحافظة جهارمحال وبختياري.

المصدر: وسائل إعلام تركية وإيرانية

رفعت سليمان