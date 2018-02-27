مندوب كوريا الشمالية: العقوبات علينا لن تنجح أبدا

أكد المندوب الكوري الشمالي إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، الثلاثاء أن العقوبات الدولية على بلده لن تنجح أبدا، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن هذه الأحلام.

وصرح المندوب هان تاي سونغ، أثناء اجتماع لمؤتمر نزع السلاح، "على الولايات المتحدة أن تعلم بأن العقوبات والضغوط لن تشكل أبدا تهديدا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولن تنجح أبدا".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وها في جنيف، أن كوريا الشمالية عليها أن تدرك أن العقوبات ستبقى طالما بقيت على طريق التطوير النووي.

ورد المندوب الكوري الشمالي أن الوزيرة ما زالت تحلم بأن الضغوط الدولية المتزايدة قد تؤثر على بلدي، مضيفا "أقول بوضوح شديد إن هذا لن يحدث أبدا".

كما أكد هان أن بيونغ يانغ "لن تستخدم السلاح النووي إلا في حال تعدت قوى معادية مهاجمة على سيادتنا ومصالحنا".

واستخدم المندوب الأمريكي إلى المؤتمر روبرت وود، حقه في الرد قائلا إن الولايات المتحدة لن تعترف إطلاقا بكوريا الشمالية كدولة ذات قدرة نووية.

وكرر أن أي نقاش قد تجريه الولايات المتحدة في المستقبل مع ممثلين لبيونغ يانغ يجب أن يؤدي بوضوح شديد إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ وصفها بأنها "أشد ما فرض على بلد على الإطلاق".

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي