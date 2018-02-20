كينيا تمنع سفر اثنين من قادة المعارضة خارج البلاد

منعت السلطات الكينية اثنين من قادة المعارضة من مغادرة البلاد وصادرت جوازيهما على الرغم من إصدار المحكمة أمرا يقضي بإعادة وثائق السفر إليهما.

وقالت المعارضة في بيان "رفض الضباط تنفيذ أمر المحكمة ولم يسلموا جوازات السفر مما حال دون سفر اثنين من زعماء التحالف (المعارض) ..ولا يزال السيد أورينجو والسيد وانجيجي في المطار يحاولان استرداد جوازي سفرهما بعد سحبهما بشكل غير قانوني".

وقال سالم لون مستشار زعيم المعارضة رايلا أودينجا إن "جيمس أورينجو وجيمي وأنجيجي كانا يعتزمان السفر لحضور جنازة زعيم المعارضة في زيمبابوي مورجان تسفانجيراي من مطار نيروبي الدولي لكنهما لم يتمكنا من السفر".

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بضرورة إعادة جوازات السفر المصادرة لسبعة أشخاص من المعارضة سحبتها وزارة الداخلية في أعقاب أداء أودينجا "اليمين" رئيسا للبلاد بشكل رمزي.

ومن المقرر أن ينظر القضاء أواخر الشهر الحالي في دعوى أقامها الأعضاء السبعة في ائتلاف التحالف الوطني المعارض للطعن في قرار سحب جوازات السفر.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله