أردوغان يحذر شركات النفط والغاز الأجنبية

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، شركات النفط والغاز الأجنبية من مغبة "تخطي الحدود" في البحر المتوسط واستكشاف الحقول في مياه متنازع عليها بين تركيا وقبرص.

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وفي تطرقه إلى موضوع اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "Eni" الإيطالية كانت تستكشف حقول غاز قبالة سواحل قبرص، قال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا: "لا تظنوا أننا تجاهلنا المحاولات الانتهازية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه قبرص وسواحل بحر إيجه".

وأضاف أردوغان: "نحذر من يتجاوز حدوده في بحر إيجة وقبرص، ويقوم بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

ونصح الشركات الأجنبية التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص بأن لا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي اليوناني.

وشبه أردوغان رد فعل تركيا حول هذه المسألة بعملياتها العسكرية في شمال سوريا، حيث تعتبر أنقرة أنها تخوض معركة ضد جماعات إرهابية.

وقال الرئيس التركي: "كما هو الحال عند حدودنا الجنوبية مع عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، نحن ندمر من يقوم بحسابات خاطئة".

واتهمت قبرص الأحد الماضي القوات البحرية التركية بمنع سفينة تابعة لشركة "Eni" الإيطالية من الوصول إلى مياه في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيكوسيا وأنقرة.

وأعلنت شركة "Eni" لوكالة الأنباء القبرصية أن سفينتها أمرت بالتوقف من قبل بوارج تركية، في حادث وقع الجمعة، بحجة وجود "نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة"، وذلك بعد إبحارها للبدء باستكشاف البلوك 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

بدوره، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على خلفية الحادث أن قبرص تتخذ "الخطوات اللازمة" تجاه الأمر، مضيفا أن تصرفات السلطات القبرصية تعكس ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الموقف دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا للقانون الدولي.

ويشكل الخلاف بين تركيا وقبرص حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط عاملا آخر يزيد في تعقيد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار المفاوضات الأخيرة التي أجريت العام الماضي لحل النزاع المستمر منذ 44 عاما.

وتتنازع قبرص مع تركيا حول حقوق استثمار مخزونات الغاز في شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول + أ ف ب

رفعت سليمان