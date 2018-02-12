توسك بعد محادثاته مع رئيس قبرص يدعو تركيا إلى الامتناع عن تهديد أي عضو في الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بعد محادثات أجراها اليوم الاثنين مع رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، الحكومة التركية إلى الامتناع عن تهديد أي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك إنه "يجب على تركيا أن تتجنب التهديدات أو التصرفات الموجهة ضد أي عضو في الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى "الالتزام بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للخلافات واحترام سيادة أراضي الدول".

واتهمت قبرص أمس الأحد القوات البحرية التركية بمنع سفينة تابعة لشركة "Eni" الإيطالية من الوصول إلى منطقة في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب في حقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيكوسيا وأنقرة.

وقالت وسائل إعلام قبرصية، اليوم الأحد، إن سفنا حربية تركية كانت تجري مناورات في المنطقة، وذكرت أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي.

بدوره، أعلن نيكوس أناستاسيادس على خلفية الحادث أن قبرص تتخذ "الخطوات اللازمة" تجاه الأمر، مضيفا أن تصرفات السلطات القبرصية تعكس ضرورة تفادي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الموقف دون التغاضي بالطبع عن انتهاك تركيا للقانون الدولي.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان