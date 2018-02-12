إسرائيل: روسيا هي اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط حاليا وليس أمريكا

اعتبر مايكل أورن، نائب رئيس وزراء إسرائيل للشؤون الدبلوماسية، أن أمريكا ليست لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط، بل روسيا التي تمسك بأوراق الوضع في المنطقة بين إسرائيل وسوريا وإيران.

إقرأ المزيد

وقال أورين لوكالة أنباء بلومبرغ: "إن الجانب الأمريكي في المعادلة الراهنة، هو طرف يوفر لنا الدعم، لكن الولايات المتحدة الآن لا تملك تقريبا أي نفوذ في سوريا، وهي خارج اللعبة، كونها لم تضع أي أرصدة فيها".

ووفقا لهذا السياسي الإسرائيلي، فإن روسيا هي القادرة على وقف المواجهة التي نشأت عند الحدود. وقال مشددا: "والتوقعات تشير إلى أن روسيا ستوقف المواجهة، لأنني لست متأكدا من أي شخص مهتم الآن باندلاع حرب".

كما أشار أورين إلى أن إسرائيل تعتقد أن لدى روسيا "فرصا للضغط بقوة على سوريا وإيران وحشرهما في الزاوية". وأضاف "نحن نفترض أن لديها مثل هذه الفرص، وسنرى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح يوم السبت الماضي، اعتراض طائرة استطلاع مسيّرة عبرت من شمال البلاد، وقال إنها إيرانية، وقام ردا على ذلك، بشن غارات على قاعدة في منطقة تدمر السورية يقول إن الطائرة انطلقت منها، إلا أن قاذفاته المغيرة ووجهت بنيران كثيفة مضادة للطائرات، أدت لإصابة وإسقاط مقاتلة من طراز F-16. تمكن طاقمها من القفز بالمظلة داخل إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام السورية، بدورها، إن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد صدت هجوم القوات الجوية الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس