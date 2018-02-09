موسكو تدعو واشنطن للتنسيق لتسوية النزاع في أفغانستان

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن روسيا جاهزة لتنسيق جهودها مع الولايات المتحدة من أجل إطلاق حوار مباشر بين كابل وحركة طالبان.

وصرح في حديثه لوكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الجمعة: "كنا نعلن أكثر من مرة عن انفتاح روسيا أمام تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة بهدف خلق ظروف لإطلاق حوار أفغاني داخلي مباشر، كما كنا ندعو واشنطن للمشاركة في الجهود الدولية في إطار مشاورات موسكو حول أفغانستان".

وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجاهل مع سبق الإصرار الدعوات الروسية ويواصل سياسة زيادة تواجده العسكري في أفغانستان.

ولفت كابولوف إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها في يناير/كانون الثاني الماضي، حول رفض واشنطن إجراء أي محادثات مع طالبان بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبها مقاتلو الحركة.

كما أشار كابولوف إلى أن اعتماد واشنطن على ممارسة الضغط على طالبان ودعم كابل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في هذا البلد يعرقل إطلاق المحادثات بين كابل وطالبان ويؤدي إلى إطالة أمد النزاع ووقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين.

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا