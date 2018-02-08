جمهورية دونيتسك: البنتاغون يدرس جاهزية القوات الأوكرانية لشن هجوم

قال إيدوارد باسورين، نائب رئيس قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا، إن مجموعة ضباط من البنتاغون وصلت إلى دونباس لدراسة جاهزية القوات الأوكرانية لشن هجوم.

وأضاف أن الضباط الأمريكيين الذين يرافقهم ممثلون من الأركان الأوكرانية، "يقومون حاليا بفحص جاهزية لواء القوات الأوكرانية الذي يدخل مجموعة "دونيتسك" التكتيكية".

كان دينيس بوشيلين، مندوب جمهورية دونيتسك الشعبية في مجموعة الاتصال، أفاد سابقا بأن القوات الأوكرانية تواصل تمددها في قرى المنطقة المحايدة، الأمر الذي يتناقض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا