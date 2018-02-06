لافروف: أوكرانيا متعثرة في تنفيذ اتفاقيات مينسك

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أوكرانيا متعثرة في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال لافروف في أعقاب مباحثاته مع وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، الذي يترأس اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا: "تطرقنا إلى موضوع الأحداث في أوكرانيا. روسيا مهتمة بتسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك بأسرع ما يمكن".

وتابع قائلا: "أما ما يخص دور مجلس أوروبا في هذه العملية، فنود أن نحصل على مزيد من المعلومات حول سير تنفيذ خطة أعمال مجلس أوروبا حول أوكرانيا".

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن "الخطة تقضي بضرورة التحقيق بشكل موضوعي وغير متحيز في أحداث "الميدان" (الاشتباكات في كييف) في فبراير/شباط عام 2014، وأحداث أوديسا مايو/أيار عام 2014، حين أحرق عشرات الأشخاص وهم أحياء".

وأشار لافروف إلى أن أمانة مجلس أوروبا تعد خطة الأعمال الثانية حول أوكرانيا، معربا عن أمله في أن "تهدف إلى تحقيق نتائج علمية أكثر. وحتى الآن فإن تنفيذ كييف لكافة التزاماتها الدولية تتعثر كثيرا".

جدير بالذكر أن مجلس أوروبا تبنى في بداية الأزمة الأوكرانية عام 2014 خطة أعمال حول أوكرانيا، تخص تطبيع الأوضاع في البلاد والإصلاحات وغيرها من القضايا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف