بكين تنتقد واشنطن لعدم احترامها دول أمريكا اللاتينية

انتقدت الصين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، التي حذر فيها من الاعتماد المفرط على العلاقات الاقتصادية مع الصين، ووصفتها بأنها "لا تحترم سيادة دول أمريكا اللاتينية".

وقالت الخارجية الصينية في بيان أصدرته مساء الجمعة: "إن التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية يقوم على أساس المصالح المشتركة والاحتياجات المتبادلة، وما قالته الولايات المتحدة يجافي الحقيقة تماما ويظهر عدم احترامها لسيادة هذا الكم الهائل من دول أمريكا اللاتينية".

وأضافت الخارجية: "التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية يقوم على أساس الندية والمعاملة بالمثل والمصارحة والشمولية". مؤكدة في الوقت ذاته أن الاستثمارات الصينية في دول أمريكا اللاتينية والتعاون المالي معها يتفق تماما مع القواعد التجارية والقوانين والتنظيمات المحلية.

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وحذر تيلرسون، أمس الجمعة، في كلمة ألقاها قبيل قيامه بجولة دبلوماسية تشمل المكسيك والأرجنتين وبيرو وكولومبيا وجامايكا، من تزايد التواجد الصيني في أمريكا اللاتينية باستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لجذب المنطقة إلى فلكها.

المصدر: رويترز

أحمد باديان