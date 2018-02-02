تيلرسون يشبّه روسيا والصين بالدول الاستعمارية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن التواجد المتزايد لروسيا والصين في أمريكا اللاتينية يعيق بلاده.

وقال الوزير في كلمة له بجامعة تكساس، إن روسيا "تواصل بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لأنظمة غير صديقة لا تحترم القيم الديمقراطية".

وأشار تيلرسون إلى أن واشنطن لا يمكن أن تبقى غير مبالية بالوضع، "وستدافع عن مصالحها ضد الدول البعيدة" التي لا تتفق مع السياسة الأمريكية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن نفوذ الصين يتزايد أيضا في أمريكا اللاتينية. وقارن سياسة بكين بسياسة الدول الاستعمارية. وقال: "لا تحتاج أمريكا اللاتينية إلى إمبراطورية جديدة تسعى لفائدة شعبها فقط".

ويرى الوزير أن المشاريع التي ينفذها الصينيون في أمريكا اللاتينية، لا يمكن أن تجلب الفائدة. وشدد على أن البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو باتت تسير اليوم في فلك الصين.

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وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي قبيل بدء جولته على دول أمريكا اللاتينية، سيزور تيلرسون خلالها الأرجنتين يوم 3 فبراير وبيرو يوم 5 فبراير وكولومبيا في اليوم التالي ليختتم جولته هذه في 7 فبراير في جامايكا.

وكان ريكس تيلرسون قد أعلن في مقالة نشرت في نهاية ديسمبر الماضي، أنه لا توجد لديه أوهام حول روسيا، لكنه يرى من الضروري إقامة علاقات معها.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين