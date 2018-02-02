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ماي ترفض استقالة وزير بعد تأخره 60 ثانية!

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ماي ترفض استقالة وزير بعد تأخره 60 ثانية!
Reuters POOL New
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رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبول استقالة وزير التنمية الدولية في حكومتها مايكل بيتس، على خلفية تأخره دقيقة واحدة عن جلسة استماع في مجلس اللوردات.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء، إن ماي التي تقوم حاليا بزيارة إلى الصين، رفضت كتاب الاستقالة، معتبره أن الأمر لا يستحق، وأن بيتس "مجتهد ودؤوب" في حكومتها.

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وكان اللورد بيتس قد استدعي الأربعاء، إلى مجلس اللوردات، لاستجوابه حول عدم المساواة في الدخل بين الرجال والنساء في بريطانيا، لكنه تأخر لستين ثانية، ما دفع مسؤولا آخر للإجابة عن سؤال كان المفترض أن يجيب عنه بيتس في بداية الاستجواب.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اللورد بيتس وهو يتكلم بعد وصوله متأخرا ويعتذر للحضور، معبرا عن "شعوره بالعار" لما حدث، ليقدم استقالته ويغادر الجلسة.

المصدر: تاس

أحمد باديان

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