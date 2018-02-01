بالفيديو.. وزير بريطاني يستقيل لسبب غير متوقع!

قدم وزير بريطاني، خلال تحدثه أمام جلسة لمجلس اللوردات (أحد مجلسي البرلمان البريطاني) أمس، استقالته لسبب فاجأ جميع الحضور.

وكان اللورد مايكل بيتس (56 عاما)، استدعي إلى مجلس اللوردات، لاستجوابه حول عدم المساواة في الدخل، لكنه تأخر لعدة دقائق، ما دفع مسؤولا آخر للإجابة عن سؤال كان المفروض أن يجيب عنه بيتس في بداية الاستجواب.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله مستخدمو مواقع التواصل لاجتماعي بكثرة، اللورد بيتس وهو يتكلم بعد وصوله متأخرا لخمس دقائق ويعتذر للحضور، معبرا عن "شعوره بالعار" ما حدث، ليقدم استقالته ويغادر الجلسة.

ويمكن، من خلال في الفيديو، سماع دعوات الحضور له بالبقاء وعدم تقديم الاستقالة، وعلامات المفاجأة والحزن تخيم على وجوههم.

المصدر: وكالات

علي جعفر