بيونغ يانغ تحذر واشنطن وسيئول من إجراء مناورات بعد الأولمبياد الشتوي

حذر وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، واشنطن من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم ، بعد الأولمبياد الشتوي، تنفيذ مناورات عسكرية أمريكية – كورية جنوبية مؤجلة.

وقال الوزير في رسالة إلى الأمم المتحدة إن بلاده تحذر من أن مثل هذه المناورات ستعرّض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية لتهديد خطير. وشدد على أن مثل هذه التصرفات ستزيد من مستوى الريبة بين الكوريتين وستعرقل الحوار بينهما لاحقا.

وأكد الوزير الكوري الشمالي، أن بلاده ستبذل كل جهد لتحسين العلاقات بين الكوريتين في المستقبل أيضا" ولكننا لن نقف مطلقا مكتوفي الأيدي إزاء التحركات الشريرة لعرقلة جهودنا".

وانتقد الوزير، واشنطن وقال إنها تضلل الرأي العام" بزعمها أن إجراءاتها الصارمة أفضت إلى الحوار بين الكوريتين".

وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع كوريا الجنوبية على تأجيل مناورات عسكرية مشتركة، مقررة في مطلع العام، لحين انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

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من جانبه قال جوزيف يون، المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية، يوم الخميس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة لحل الأزمة المتعلقة ببرنامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية لكنه لا يعتقد أن إدارة ترامب قريبة من القيام بعمل عسكري.

تجدر الإشارة إلى أن حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، خفت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة. واتفقت الكوريتان على تنفيذ فعاليات مشتركة خلال الأولمبياد الشتوي المقبل.

المصدر: رويترز

ادوارد سافين