جهود روسية- كورية جنوبية لدفع واشنطن وبيونغ يانغ إلى الحوار

التقى لي دوهون، الموفد الكوري الجنوبي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي، مع إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو.

وخلال قاء دام 4 ساعات، اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة بهدف إطلاق حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وخاصة بعد الانفراج الذي تحقق في العلاقات مؤخرا بين الكوريتين.

وتبادل الدبلوماسيان وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد إلقاء زعيم كوريا الشمالية خطابه للأمة بمناسبة رأس السنة الجديدة، واتفقا على الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي أدى إليه تقدم العلاقة بين الكوريتين وبذل الجهود المشتركة لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد الجانب الروسي تأييده لجهود الحكومة الكورية الجنوبية من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وذكر أن روسيا تتمنى النجاح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ .

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وشدد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وبذل جهد متواصل لإقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى طاولة الحوار.

وأكدت موسكو وسيئول على عدم قبول البرنامج النووي الكوري الشمالي، وضرورة الحل السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الإطار.

المصدر: yonhapnews

ادوارد سافين