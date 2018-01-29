بيونغ يانغ تلغي فعالية مشتركة مع سيئول عشية أولمبياد بيونغ تشانغ

أفادت السلطات الكورية الجنوبية بأن جارتها الشمالية ألغت فعالية ثقافية مشتركة كانت مقررة في منتجع جبل كومكانغ في كوريا الشمالية يوم 4 فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ أبلغت الجنوب في برقية عن إلغاء الفعالية الثقافية المشتركة بين الكوريتين، التي كان مخططا إجراؤها بمناسبة استضافة الجنوب دورة أولمبياد بيونغ تشانغ، نظرا لـ"انعدام الموضوعية" أثناء تغطية وسائل إعلام كورية جنوبية أنباء متعلقة بإقامة أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأعربت سلطات سيئول عن أسفها الشديد لقرار بيونغ يانغ.

وكان ممثلون عن الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقوا في أوائل العام الحالي على مشاركة رياضيين كوريين شماليين في أولمبياد بيونغ تشانغ واستئناف الحوار بين البلدين، فيما إعادة العمل بخط الاتصالات العسكري بين الدولتين.

المصدر: يونهاب

ألكسندر توميلين