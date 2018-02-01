قتلى وجرحى في اصطدام حافلة بموقف في إسطنبول

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح نتيجة اصطدام حافلة نقل داخلي بموقف للحافلات في منطقة اسكودار في إسطنبول اليوم.

وذكرت قناة NTV التلفزيونية التركية، أن السائق ولأسباب غير معروفة حتى الآن، فقد السيطرة على الآلية التي اندفعت باتجاه الموقف حيث تجهمر عدد كبير من المواطنين.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة من المكان، وتقوم السلطات التركية المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين