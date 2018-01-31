صور من القمر الصناعي تكشف مصنعا للصواريخ في كوريا الشمالية

تظهر صور من الساتل أن قدرات كوريا الشمالية في صنع محركات الصواريخ أصبحت أكثر تطورا تحت قيادة كيم جونغ أون.

وأوضح موقع "North 38" أن الصور المذكورة تظهر المصنع رقم 17 في ضواحي مدينة هامهون الكورية الشمالية والمرفقين اللذين يقعان فيه وينتجان الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ.

European Space Agency

يذكر أيضا أن كيم جونغ أون منذ وصوله إلى الحكم عمل على تطوير برنامج صواريخ ذات وقود صلب لسهولة نقلها وتخزينها وإطلاقها مقارنة بالصواريخ ذات الوقود السائل. وتشير بوابة North 38 إلى أن مجمل البنية التحتية اللازمة لصناعة الصواريخ الباليستية موجودة في هذه المنطقة ومن بينها المصنع الكيميائي إضافة إلى مصنع لإنتاج المتفجرات.

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وحذر مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في مقابلة مع BBC من أن بيونغ يانغ ستكون قادرة على توجيه الضربة النووية إلى الولايات المتحدة في غضون عدة أشهر، لكنه شدد على أن واشنطن وشركاءها في الاستخبارات في كل أنحاء العالم لديهم كافة المعلومات وفهم واضح بشأن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.

ونشرت هذه الصور في الوقت الذي أعلن فيه كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية سترد بشكل جدي إذا استمرت الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده مضيفا أن قعقعة واشنطن بالسلاح قد تؤدي إلى إمكانية اندلاع حرب حقيقية في المنطقة.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك