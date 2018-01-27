أسلحة كوريا الشمالية فزّاعة أم حقيقة؟

"كوريا الشمالية ليست مرعبة إلى الحد الذي يصورونها فيه"، عنوان مقال ألكسندر شاركوفسكي، في "نيزافيسيمايا غازيتا" عن أن بيونغ يانغ لا تمتلك، كما يبدو، أسلحة قادرة على بلوغ أمريكا.

وجاء في المقال أن العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة كانت في حالة توازن على شفا الحرب طوال الوقت، إلى أن جاءت ذروة الأزمة في الشهر الأخير من العام الماضي بعد أن أطلقت بيونغ يانغ نسخة جديدة من صاروخ هواسونغ.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من وسائل الرقابة الموضوعية، أن نتائج الاختبار كانت أكثر تواضعا من تلك التي نشرتها بيونغ يانغ. وخلصت الوزارة إلى أن الصواريخ الكورية الشمالية التي أُطلقت ليست عابرة للقارات.

وفي الصدد، شكك الرئيس السابق لمعهد البحوث الرابع بوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير دفوركين، بقدرة الصواريخ الكورية على بلوغ البر الأمريكي. وفى رأيه، "كوريا الديمقراطية لا تملك برنامج اختبارات يوصل الصاروخ إلى حالة جاهزة للاستخدام القتالي. فقد عانت (بيونغ يانغ) من إخفاقات حتى في اختبارات الصواريخ القديمة".

ويتابع ضيف الصحيفة أن إنشاء صواريخ عابرة للقارات يتطلب بنية أكثر تعقيدا من إنتاج صواريخ صغيرة أو متوسطة المدى. فإنتاج تكنولوجيا الصواريخ بمثابة تتويج لنظام صناعي متكامل، يشمل مكاتب التصميم ومعاهد البحوث والشركات من مختلف الصناعات. ولا يمكن لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مع افتقارها إلى صناعة متطورة، أن تصل إلى ذلك.

ويؤكد دفوركين أن برنامج الصواريخ في كوريا الديمقراطية بكامله لا يزال على المستوى التجريبي، وأن مستوى موثوقية هذا النوع من الأسلحة في بيونغ يانغ منخفض.

وفيما لا توجد معلومات موثوق فيها حول وجود رؤوس حربية نووية، لدى بيونغ يانغ، معدة لوضعها على حوامل صاروخية، يمكن، استنادا إلى حقيقة أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقوم بإطلاق أقمار صناعية، افتراض أن لديها رؤوسا حربية، ولكن ليس أكثر من ذلك.

ويضيف المقال: فيما افترضت مجلة نيوزويك الأمريكية بأن يكون لدى بيونغ يانغ القدرة على ضرب الولايات المتحدة، قالت إن هذا لا يعني أنها ستفعل ذلك خلال عدة أشهر. ويعتقد كثير من الخبراء بأن زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون يحتاج إلى أسلحة نووية للردع. فهو يدرك أن استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة يمكن أن يؤدى إلى تدمير بلاده بالكامل.