ترامب: أسلافي أطلقوا كالعميان سراح البغدادي!

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسلافه "سمحوا بشكل غير معقول بالإفراج عن مئات الإرهابيين الخطرين"، بمن فيهم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس أمس: "نحن في الماضي أفرجنا معصوبي الأعين عن المئات من الإرهابيين الخطرين، كي نلتقي بهم مجددا في ميدان المعركة، بمن فيهم زعيم داعش البغدادي".

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ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ألغى يوم الثلاثاء مرسوم سلفه باراك أوباما القاضي بإغلاق معتقل غونتانامو في كوبا، وأعطى تعليماته تحديدا لوزير دفاعه جيمس ماتيس بمراجعة السياسة الأمريكية العسكرية الخاصة بالاعتقال، والاحتفاظ بمرافق الاعتقال في خليج غوانتانامو.

وشدد ترامب على ضرورة القضاء على الإرهابيين، "وعند الحاجة اعتقالهم واستجوابهم"، مشيرا إلى أن "الإرهابيين ليسوا مجرمين فقط، بل ومقاتلون أعداء غير شرعيين".

ورأى أنه عند اعتقال هؤلاء في الخارج "يجب أن يعاملوا كإرهابيين، وهم كذلك "، داعيا الكونغرس إلى إقرار قوانين تسمح لواشنطن بمحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وذلك للحصول على "جميع الحقوق الضرورية لاعتقال الإرهابيين في أي مكان لاحقتهم فيه واشنطن".

المصدر: تاس

محمد الطاهر