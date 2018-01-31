ترامب متوعدا الدول المصوتة ضد قراره بشأن القدس: مساعداتنا للأصدقاء فقط!

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الكونغرس إلى تعزيز التشريعات التي تضمن أن تكون المساعدات الأمريكية "مخصصة إلى الأصدقاء فقط".

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وأشار ترامب خلال أول خطاب له منذ توليه الرئاسة، أمام الكونغرس الأمريكي، إلى القرار الذي اتخذه بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية، والضجة الذي أحدثه.

وقال: "لقد إتخذت الشهر الماضي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن بعض الدول صوتت ضد هذا القرار في الأمم المتحدة".

وأضاف: "أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لهذه الدول، وأنا أطالب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال في خدمة المصالح الأمريكية، وألا تتجه إلا إلى أصدقاء أمريكا وليس لأعدائها".

تجدر الإشارة إلى أن خطاب حالة الاتحاد هو أول خطاب للرئيس الأمريكي بعد 12 شهرا من دخوله البيت الأبيض، وقد تطرق خلاله إلى العديد من القضايا المهمة في العالم.

المصدر: وكالات

رُبى آغا