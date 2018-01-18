"كاسبيرسكي لاب" تطالب بوقف حظر برامجها في الهيئات الحكومية الأمريكية

قدم منتج برامج مكافحة الفيروسات الروسي، "كاسبيرسكي لاب" طلبا للحصول على وقف قضائي أولي، لقرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بحظر استخدام منتجات الشركة في الهيئات الحكومية.

وقالت الشركة الروسية في بيان صادر اليوم الخميس: "ارتكزت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في قرارها غير الدستوري، على مصادر غير موثوقة وغير موضوعية وغير تقنية.. كما أن الوزارة لم تعط الشركة الفرصة للتعبير عن موقفها في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون، لدحض جميع الاتهامات الكاذبة ضدها".

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كما ذكرت الشركة، في بيانها، أن الوزارة لم تقدم أي دليل على وقوع انتهاكات من قبل "كاسبيرسكي لاب".

وكانت الوزارة الأمريكية المذكورة آنفا، أمرت أجهزة الدولة في وقت سابق، بوقف استخدام منتجات "كاسبرسكي لاب". ووفقا للوزارة الأمريكية، فإن استخدام منتجات الشركة قد يشكل مخاطر على أمن المعلومات في الدولة.

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ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا بشأن ميزانية البنتاغون، الذي فرض حظرا على استخدام منتجات "كاسبيرسكي لاب" والشركات التابعة لها في كل مؤسسات الدولة.

المصدر: تاس

إياد قاسم