الجيش الإسرائيلي: الخطر النووي من قبل إيران ليس نظريا

اتهم الجيش الإسرائيلي السلطات الإيرانية بالسعي إلى الحصول على الأسلحة النووية رغم الاتفاق النووي المبرم بينها والقوى الكبرى في عام 2015.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت، أثناء فعالية نظمت أمس الثلاثاء في مدينة إيلات جنوب البلاد: "الخطر الإيراني ليس نظريا، والرغبة (لدى إيران) في الحصول على الترسانة النووية لا تزال موجودة رغم الاتفاق"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت أصبحت الصفقة النووية فيه أقرب من أي وقت مضى إلى الانهيار، حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي بعدم تمديد تجميد العقوبات المفروضة على طهران، بموجب الاتفاق النووي، مرة أخرى بعد 3 أشهر، مما استدعى قلقا لدى القوى الأوروبية وروسيا، بينما لقي ترحيبا حارا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

نادر عبد الرؤوف