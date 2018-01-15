لافروف: موقف واشنطن من اتفاق إيران النووي لا يدعم الاستقرار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصريحات واشنطن الأخيرة حول الاتفاق النووي الإيراني لا تعكس تفاؤلا ولا تزيد من الاستقرار.

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وأضاف لافروف، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الذي عقده اليوم الاثنين، أن التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن "تهدف لإفشال تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، لا تزيد من التفاؤل والاستقرار"، قائلا: "سنسعى للحفاظ على الاتفاقات الخاصة بالملف النووي الإيراني".

وأوضح لافروف أن السنة المنصرمة لم تكن سهلة من ناحية التطورات السياسية الخارجية، وبقي العديد من بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم.

وأضاف لافروف أن الأشهر الأخيرة من سنة 2017، حيث "تأزمت الأوضاع كثيرا، بسبب التهديدات، التي بدت من واشنطن"، بما ذلك حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية "باستعمال الخيار العسكري بشكل حصري".

المصدر: وكالات

نادر همامي